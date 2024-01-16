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16 Ocak 2024 Salı 07:15:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 07:15:00

İzmir'de 60 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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İzmir'de Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça ilçesi Aslan Burnu mevkiinde de bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Kolluk Destek Timi ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce, karada bulunan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : sahil güvenlik komutanlığı izmir düzensiz göçmen
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