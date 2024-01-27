İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem!
Kaynak: AA
Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliği 8,51 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2024
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi -[05.42 km]Menderes (İzmir)
Tarih:2024-01-27
Saat:08:19:19 TSİ
Enlem:37.96694 N
Boylam:27.13056 E
Derinlik:8.51 km
Detay:https://t.co/lvm2UIFWwZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İzmir Valisi Süleyman Elban, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak saat 08.19 itibarıyla meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremle ilgili Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur." ifadesini kullandı.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok, alan taraması devam ediyor." dedi.
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