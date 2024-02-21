İzmir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 20'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 20'si çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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