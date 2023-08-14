İzmir'de deprem!

İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem!
İzmir'de saat 08.05'te bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
İzmir'de saat 08.05'te bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 14, 2023
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi -[11.00 km]Urla (İzmir)
Tarih:2023-08-14
Saat:08:05:38 TSİ
Enlem:38.49 N
Boylam:26.795 E
Derinlik:10.27 km
Detay:https://t.co/biineDhNEU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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