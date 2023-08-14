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İzmir'de deprem!
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14 Ağustos 2023 Pazartesi 08:21:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 08:21:00

İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

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İzmir'de saat 08.05'te bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

İzmir'de saat 08.05'te bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

Etiketler : izmir urla deprem
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