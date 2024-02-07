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07 Şubat 2024 Çarşamba 08:11:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 08:11:00

İzmir'de 2,5 milyarlık vurgun!

Kaynak: IHA

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İzmir'de 2,5 milyarı aşkın büyük vurgunda kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir polisi, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenliyor.

İzmir'de bir holdingin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kar vaadiyle 30 kişiden 23 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen, bir holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için Çiğli ilçesindeki şirket binası ile bazı adreslere operasyon düzenledi.

Zanlıların satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettiği, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.

Etiketler : izmir vurgun ocakçı
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