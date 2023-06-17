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17 Haziran 2023 Cumartesi 15:10:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 15:10:00

İzmir'de 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen kadın heykeli başı ele geçirildi

Kaynak: AA

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İzmir'de polis, 2 bin yıl önceye ait olduğu değerlendirilen kadın heykeli başı ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüphelinin Karabağlar ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, bulaşık makinesi içine gizlenmiş kadın heykeli başı bulundu.

Heykel başının, bir tanrıçanın ya da soylunun tasvir edildiği, Helenistik Dönem mermer bir heykele ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Parçayı yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Heykel başı, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : izmir kadın başı heykeli tanrıça helenistik dönem
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