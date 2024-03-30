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İzmir'de 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
30 Mart 2024 Cumartesi 22:35:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 22:35:00

İzmir'de 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kaynak: AA

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İzmir'in Konak ilçesinde hakkında 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ü'nin bir evde saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Zanlı, polis ve adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Etiketler : yakalanma izmir HÜKÜMLÜ KONAK
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