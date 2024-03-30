İzmir'de 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ü'nin bir evde saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Zanlı, polis ve adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.