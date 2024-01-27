İzmir Şehir Hastanesi açılıyor... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştiriyor.

Başkan Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hastanemize ulaşım daha da kolaylaşacak. Çünkü hastane yapınca ulaşım şart.

Şu projenin, hiçbir eser ve hizmet üretmeden yıllarca şehrin sırtına yük olanlara ibret teşkil etmesini diliyoruz.