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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
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21 Aralık 2023 Perşembe 03:07:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 03:07:00

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA

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İzmir merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde TSK mahrem yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde geçtiğimiz pazartesi günü yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Soruşturma kapsamında; 1 jandarma üsteğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 astsubayın da bulunduğu 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

10 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 5'i tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

Etiketler : FETÖ operasyonu TSK mahrem yapılanması İzmir
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