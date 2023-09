İzmir ile Rize arasındaki uçuşlar başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığı ile ilgili Rize'ye yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek "Son 21 yılda Rize'nin ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımları için yaklaşık 75 milyar Lira harcadık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu bir dizi incelme ve ziyaret için Rize'ye geldi. İlk olarak Rize Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu burada Rize Valisi İhsan Kemal Baydaş'tan bilgi aldı. Ardından Rize Belediyesi'nde Rize İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Uraloğlu toplantı sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Son 21 yılda Rize'ye ulaşım ve iletişim altyapısı noktasında yaklaşık 75 Milyar Lira harcandığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu "Son 21 yılda Rize'nin ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımları için yaklaşık 75 Milyar Lira harcadık. 2003'e kadar sadece 16 kilometre bölünmüş yolu vardı biz 175 kilometre daha yaparak toplamda 191 kilometreye ulaştık. Yollarının sadece 2 kilometresi BSK kaplamalıydı 365 kilometreye yükselttik. Karadeniz Sahil Yolu, Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları, İkizdere Şehir Geçişi, Hurmalık-1 ve Hurmalık 2 Tünelleri ve Rizeli vatandaşlarımızın 70 yıl boyunca hayalini kurduğu Salarha Tüneli gibi çok önemli projeleri tamamladık. Nicelerine de devam ediyoruz" dedi.

Devam eden projeler hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu "Ardeşen-Ayder Yolu için ihale süreci başlamıştı. 36.7 km'lik yolumuzun da ihalesini bu ay içerisinde tamamlayıp en kısa zamanda imalatlara başlayacağız. İyidere-İkizdere-Ovit Yolu'nun ikmal halesini de yaptık. İyidere-İkizdere arasındaki 37 kilometrelik kısmı da bitiyoruz. İkizdere-Ovit arasındaki 19 km'lik kısmı da en kısa zamanda yatırım programına alacağız. Ardeşen-Ayder-Tunca Yolu'nun Ayder-Tunca bağlantısındaki 6 kilometrelik ortak yolun çalışmaları da devam ediyor. Kalan 12 kilometrelik kesimle ilgili çalışmalarımızı da planlayacağız. Rize -Pehlivantaşı-Kalkandere yolunda çalışmalarımız sürüyor. 18,5 kilometrelik hattı 2024 yılı içinde tamamlayarak hizmete almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

RİZE'DEN İZMİR'E İLK UÇAK SEFERİ 18 EYLÜL'DE

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında hizmete giren Rize Artvin Havalimanı'nı bugüne kadar toplamda 1 milyon 200 binin üzerinde yolcunun kullandığını sözlerine ekleyen Uraloğlu "Dünyanın deniz üzerine inşa edilen sayılı, ülkemizin ise Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı geçen yıl Mayıs ayında hizmete açtık. Rize-Artvin Havalimanımız dünyadaki 5. havalimanı oldu. 3 bin metre uzunluğundaki pisti ve yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede terminal binası ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaktadır. Rize -Artvin Havalimanı'nda açıldığı tarihten günümüze kadar; iç hatlarda toplamda 8 bin 510; dış hatlarda ise toplamda 120 uçuş gerçekleşmiştir. Genel toplamda yaklaşık 8 bin 630 iniş-kalkış trafiği olmuştur. 1 milyon 200 bin üstünde yolcu trafiği gerçekleşmiştir. Rize-Artvin Havalimanımız da günlük 6 uçuş İstanbul Havalimanı, 4 uçuş Sabiha Gökçen ve 2 uçuş Ankara olmak üzere toplamda 12 uçak gidiş-geliş 24 uçuş trafiği gerçekleşmektedir. Yıl sonuna kadar da açıldığı günden itibaren 2 milyon yolcumuzun Rize - Artvin Havalimanımızdan faydalanacağını öngörüyoruz. Rizeli hemşehrilerimiz istedi, Rize-İzmir uçuşlarını da başlatıyoruz. İlk sefer 18 Eylül'de yapılacaktır. Ekim ayından itibaren her cumartesi Rize-İzmir arasında uçuşlar devam edecek. Kasım ayından itibaren de bu uçuşları haftada iki sefere çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu Rize-Artvin Havalimanı'na ikinci ILS sisteminin kurulacağının da müjdesini verdi. Uraloğlu "Havalimanımızda hakim pist başına hizmet edecek şekilde aletli iniş sistemi olan bir ILS sistemi vardı. Şimdi pistin diğer başına da bir ILS sistemi kurulmasının fayda sağlayacağını değerlendirerek ön çalışmaları yaptık ve tedarik sürecini başlattık. Her havalimanının kendine has bir dinamiği ve özelliği var. Her havalimanımız 'hava seyrüsefer emniyetinin' sağlanması ilkesi gereği ve uluslararası kurallar doğrultusunda tasarlanarak, inşa ediliyor. Herkes emin olsun ki biz tüm havalimanlarımızda vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini en üst düzeyde tutarak hiçbir harcamadan kaçınmıyoruz. Gerekli görüldüğü takdirde de ilgili kurumlarımızla değerlendirmeleri yaparak atılması gereken adımları atıyoruz" şeklinde konuştu.