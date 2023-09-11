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11 Eylül 2023 Pazartesi 14:05:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 14:05:00

İzmir Foça'da orman yangını çıktı

Kaynak: AA

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İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Etiketler : izmir foça yangın
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