"'İzmir, CHP'nin kalesidir' sözünü kabul etmiyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile birlikte Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf ziyareti yaptı. "Biz İzmir CHP'nin kalesidir söylemini kabul etmiyoruz" diyen Bakan Işıkhan " İnanıyorum ki 31 Mart yerel seçimlerinde İzmirli ve Mardinli kardeşlerim bu ruhla AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı sandıktan zaferle çıkaracaktır" ifadeleri kullandı. Toplantıda konuşan Dağ, her mahalleye taziye evi kurulacağını söyledi.



Dağ, "Hepimiz bu güzel şehri zenginleştirmek ve çocuklarımızın geleceğini kurmak istiyoruz. Ben yola çıkarken Mardinli hemşehrilerimizin yanımda olduğunu biliyordum. Bu bir siyasetçi için çok iddialı sözdür. Ama ben bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü siyasete başladığım ilk günden beri en yakın yol arkadaşım, çalışma arkadaşım, komşuların hep Mardin'den oldu. Mardinli hemşehrilerimizin de kültüründe çok özel yer tutan taziye evlerini her mahalleye kuracağım" dedi.

