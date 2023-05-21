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21 Mayıs 2023 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 11:00:00

İzmir Büyükşehir 224 depremzedeyi kapıya koydu! CHP evden attı, devlet yeni konut verecek

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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CHP'li Tekirdağ Büyükşehir'in ardından CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi de depremzedeleri kapıya koydu. Erdoğan, 31 Mayıs'a kadar süre verilen 224 mağdurun yeni konutlara yerleştirilmesi talimatı verdi.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, otelde konuk ettiği depremzedeleri seçim sonrası kapı dışarı etmesinin ardından bir skandal da İzmir'de yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depreminde evleri yıkıldığı için mülkiyeti kendisine ait konutlarda misafir ettiği Uzundere'deki depremzedelere, evleri 31 Mayıs 2023'e kadar boşaltmaları için tebligat gönderdi.

Belediyenin, depremzedelerin kaldığı 224 konuttan 40'ını sattığı öğrenildi. CHP'li Başkan Tunç Soyer'in dışarı attığı depremzedelere Başkan Erdoğan sahip çıktı. Depremzedelere, Erdoğan'ın talimatıyla yeni konut tahsis edileceği öğrenildi. Depremzede Şerife Koşar (30), "Tunç Soyer, daha önce 'İsteyen olursa, içinde oturan vatandaşlarımıza konutları satacağız' demişti. Sonradan inkar etti" dedi.

YENİ EV TAHSİS EDİLECEK

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yaptığı açıklamada geçici konutlarından ayrılmak zorunda bırakılan depremzedelere yeni konut tahsis edeceklerini duyurdu. Çankırı "Seçimde yaşanan mağlubiyette depremzedelerimizi kapı dışarı ediyorlar. Seçimi kazansalar kim bilir ne yapacaklar" diye konuştu.

Etiketler : tekirdağ büyükşehir belediyesi izmir büyükşehir belediyesi depremzede tunç soyer başkan erdoğan konut
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