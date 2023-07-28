VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yerli helikopter T70 orman yangınlarına müdahalede aktif görev alıyor
Türkiye ile İtalya, EURO 2032 için ortak adaylık başvurusu yapacak
Gri kategorideki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı
"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Bingöl'de 3 bin 47 ağır hasarlı yapı tespit edildi
Milli atlet Edanur Tulum, EYOF'ta gümüş madalya kazandı
28 Temmuz 2023 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 11:15:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinden iş bırakma eylemi

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri, geriye dönük alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Genel-İş 1, 2, 3 ve 9 No'lu şube üyeleri Konak'taki Egemenlik Evi önünde bir araya geldi.

Genel-İş 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, İzelman ve İzenerji şirketlerinde çalışan 18 bin üyenin toplu iş sözleşmesinden doğan farklarını alamadıkları için yarım gün iş bırakma eylemi yapma kararı aldıklarını söyledi.

Enflasyon altında ezilen işçinin alacaklarından dolayı sıkıntı yaşadığını ifade eden Saral, şunları kaydetti:

"Toplu iş sözleşmesinde yazan bu yasal sürelerin arasında geçen zaman diliminde alacaklarımız Türkiye şartlarında erimedi aslında kayboldu. İşçi ay sonunu zor getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediye işçileri gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esasına göre doğumdan ölüme, soğuk, sıcak demeden büyük bir özveriyle belediyenin gülen yüzü ve hizmet edenleriyiz. İşte bu yüzden hizmeti üreten biz emekçilersek ödemeler noktasında ve öncelik alın teri döken bu gülen yüzlerin olmalıdır."

Saral, alacakların tahsil edilememesi durumunda 1 Ağustos'ta tam gün iş bırakma eylemi yapacaklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : izmir büyükşehir belediyesi disk işçi iş bırakma eylemi
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Deprem fobisine Tiny House çözümü

Deprem fobisine Tiny House çözümü
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Çocuklara moral verdi

Çocuklara moral verdi
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX