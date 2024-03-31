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31 Mart 2024 Pazar 12:18:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 12:18:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ: Bu akşam çıkacak sonuçla İzmirli hemşehrimiz kazanacak

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Bu akşam çıkacak olan sonuçla 4.5 milyon İzmirli hemşehrimiz kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek." dedi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Bayraklı ilçesindeki Şehit Nazımbey İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Oyunu kullanmasının ardından açıklamada bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Bu akşam çıkacak olan sonuçla 4.5 milyon İzmirli hemşehrimiz kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek." dedi.

Etiketler : cumhur ittifakı hamza dağ izmir oy kullanma
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