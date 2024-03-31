"Bu akşam çıkacak sonuçla İzmirli hemşehrimiz kazanacak"

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Bayraklı ilçesindeki Şehit Nazımbey İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Oyunu kullanmasının ardından açıklamada bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Bu akşam çıkacak olan sonuçla 4.5 milyon İzmirli hemşehrimiz kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek." dedi.