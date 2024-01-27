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"Belediyecilik denince akla hep AK Parti gelir"
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27 Ocak 2024 Cumartesi 14:52:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 14:52:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ: Belediyecilik denince akla hep AK Parti gelir

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Belediyecilik denildiğine herkesin aklına ilk olarak AK Parti gelmektedir. AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarısının sırrı sizlerin ortaya koyduğu belediyecilik modeliyle mümkün oldu." dedi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Belediyecilik denildiğine herkesin aklına ilk olarak AK Parti gelmektedir. AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarısının sırrı sizlerin ortaya koyduğu belediyecilik modeliyle mümkün oldu." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ, "İzmir'imizde algı siyaseti değil hizmet siyaseti yapacağız. İzmir'de hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz." dedi.

Etiketler : ak parti izmir aday hamza dağ
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