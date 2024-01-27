İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ: Belediyecilik denince akla hep AK Parti gelir
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Belediyecilik denildiğine herkesin aklına ilk olarak AK Parti gelmektedir. AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarısının sırrı sizlerin ortaya koyduğu belediyecilik modeliyle mümkün oldu." dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Belediyecilik denildiğine herkesin aklına ilk olarak AK Parti gelmektedir. AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarısının sırrı sizlerin ortaya koyduğu belediyecilik modeliyle mümkün oldu." dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ, "İzmir'imizde algı siyaseti değil hizmet siyaseti yapacağız. İzmir'de hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz." dedi.
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