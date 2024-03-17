"İzmir gençliğine can suyu olacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti İl Gençlik Kollarının düzenlediği "Gençlik Sofrası" sahur programına katıldı. İzmir'de yaşayıp üniversiteyi kazanan gençlere maddi yardımda bulunacaklarını açıklayan Dağ, "Gençlere can suyunu biz verelim istiyoruz. İzmir'de yaşayıp da üniversiteyi kazanan genç kardeşlerimize ilk yıl için 10 bin lira destek ödemesi yapalım dedik" diye konuştu. Dağ, İzmir'de gençlerin her sınavda başarılı olmasının en büyük arzularının olduğunu, LGS, AYT, TYT ve üniversite sınavlarında ilk 1000'e giren İzmirli gençlere 50 bin lira destek ödemesi yapacaklarını söyledi.