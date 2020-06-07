6 saatlik yol 3 saate inecek

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07 Haziran 2020 Pazar 15:07:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 15:17:00

İzmir-Antalya arası 3 saate düşecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin iki turizm merkezi İzmir ve Antalya'yı birbirine bağlayacak otoyol projesinde, 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ayağının ihalesine 11 Haziran'da çıkılacağını belirterek, "Otoyolların tamamlanmasıyla İzmir ile Antalya arasındaki mevcut 580 kilometre devlet yolu ile 6-7 saat süren seyahat, 440 kilometre otoyolla 3 saate inecek." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, hizmete açık İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamında yer alan ve İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu'na yönelik ihaleye ilişkin bilgi verdi.

Projenin önemine değinen Karaismailoğlu, İzmir ve Antalya'yı birbirine bağlayacak otoyol projesinde, 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ayağının ihalesine 11 Haziran'da çıkılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, daha önceki ihalenin iptal olduğunu anımsatarak, söz konusu otoyolun hayata geçirilmesi için gerekli hazırlıklar gerçekleştirilerek tekrar ihale sürecinin başladığını ve projenin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılacağını bildirdi.

Projenin 140 kilometre otoyol ve 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere, toplam 163 kilometre olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölge için büyük öneme sahip Aydın-Denizli Otoyolu ile sonraki etaplarda ihaleleri yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir ile Antalya arasındaki mevcut 580 kilometre devlet yolu ile 6-7 saat süren seyahat, 440 kilometre otoyolla 3 saate inecek. Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, Aydın ve Denizli kent merkezlerini birbirine bağlamanın yanı sıra Pamukkale ve Efes Antik Kenti gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak. Bu sayede Ege Bölgesi'ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine güvenli ve konforlu kara yolu ulaşımı sağlanmış olacak."

"OTOYOLUN 3 YIL İÇİNDE TAMAMLANMASINI PLANLIYORUZ"

Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun mevcut Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağı'ndan başlayarak, Dalaman üzerinden Yenipazar'a ulaşacağını belirterek, Kuyucak ilçesine kadar ulaşan yolun Çeltikçi-Korucuk-Kocadere istikametinde devam ederek Kocabaş mevkisinde sonlandığını ifade etti. Otoyolun ihalenin sonuçlanmasının ardından 3 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, YİD modeliyle ulaşımdan sağlığa kadar birçok alanda devasa yatırımları hayata geçirdi. Dünyanın imrenerek takip ettiği ulaştırma projelerimizin bazılarını kamu-özel sektör iş birliğiyle yapım aşamasına alıyoruz. Biliyoruz ki Türkiye üreteceği, vatandaşın hizmetine sunacağı her bir eserle gücüne güç katıyor. Biz de Türkiye'nin başarılarının daha fazla artırılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın koyduğu 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemizi işte bu başarılarla 2023'e emin adımlarla ilerletebilmek için 'Durmak yok yola devam' diyoruz."

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