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İzmir'de 53 düzensiz göçmen yakalandı
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23 Şubat 2024 Cuma 22:08:00 - Güncelleme:23 Şubat 2024 Cuma 22:08:00

İzmir açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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İzmir açıklarında, 18'i çocuk 53 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Botu durduran ekipler, 13'ü çocuk 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaburun ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen fiber karinalı lastik bottaki 5'i çocuk 18 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğundan şüphelenilen 1kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : İzmir açıkları insan kaçakçılığı göçmen yakalama
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