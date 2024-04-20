İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.
Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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