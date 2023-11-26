İzmir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi ve botu Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 düzensiz göçmeni kurtardı.
Başka bir ihbarı değerlendiren ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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