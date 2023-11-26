VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Minyatür ayakkabılarla rekor kıracak
Keşfettiği bitkiye babasının adını verdi
İzmir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de deniz taştı, sokaklar su altında kaldı
İsrailli esir yakınlarından Hamas açıklaması! "İnsanca muamele gördük"
Hamas'tan Başkan Erdoğan detayı: "Taylandlı esirler çabalarıyla serbest bırakıldı"
26 Kasım 2023 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 07:30:00

İzmir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi ve botu Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Başka bir ihbarı değerlendiren ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : izmir dikili düzensiz göçmen
Tedavi bitti, selameti yakın

Tedavi bitti, selameti yakın
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX