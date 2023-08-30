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30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:15:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:15:00

İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçeleri açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik korveti ve botu tarafından durdurulan lastik bottaki 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : sahil güvenlik komutanlığı düzensiz göçmen izmir
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