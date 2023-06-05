İzmir açıklarında, 17 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi