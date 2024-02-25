İzmir 3.9 ile sallandı
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 25, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi -[04.42 km]Menderes (İzmir)
Tarih:2024-02-25
Saat:20:09:39 TSİ
Enlem:37.98028 N
Boylam:27.15056 E
Derinlik:7.77 km
Detay:https://t.co/jSSH0TIJQs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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