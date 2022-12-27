İyilik her yerde

Batman'da yurtta kalan üniversiteliler, yemekhanedeki fazla yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. İzmir'de de bir okulun tüm öğrencileri lösemi tedavisi gören yaşıtlarına yeni yıl hediyesi alabilmek için okulda satış yapıp para kazanıyor.

40 AİLENİN KARNI DOYUYOR

Batman'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Batman Seyyid Bilal erkek öğrenci yurdunda kalan 10 öğrenci, 'Komşum Projesi' ile yurtta kendileri için yapılan yemekleri, ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyor. 40 aileyle yemeklerini paylaşan gençler onlarla oturup hasbihal ederek, moral de veriyor. Gençler bu ziyaretleri haftada üç gün gerçekleştiriyor.

10 YAŞINDAKİ DERİN BAŞLATTI

İZMİR'in Menemen ilçesindeki Bülent Okan İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Derin Gür'ün (10) hazırladığı origamileri satıp lösemi tedavisi gören çocuklara hediye alması, tüm öğrencilerin katıldığı bir 'iyilik' zinciri başlattı. Velilerin hazırladığı kek ya da kurabiyeleri satıp, elde ettikleri gelirle hediye oyuncaklar alan öğrenciler, hasta çocukların yılbaşına daha mutlu girmesini sağlayacak.