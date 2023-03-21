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21 Mart 2023 Salı 16:39:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 16:39:00

İyilik Balonu Derneği Başkanı Reyhan Köz: Afrikalı çocuklara yardımlarımız sürecek

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İyilik Balonu Derneği, Türkiye'nin yanı sıra Afrika'daki yardım faaliyetleriyle de dikkat çekiyor. Dernek Başkanı Reyhan Köz, zorlu koşullarda yaşam savaşı veren Afrikalı çocukların her türlü yardıma muhtaç olduğunu söylüyor: “Toprağın üstünde uyuyan, günde tek öğün yemek yiyebilen o çocuklara yardım etmek insanlık borcumuz. Hayatlarında televizyon görmemiş çocuklara çizgi film izlettik, yaşadıkları mutluluk görülmeye değerdi.”

2019 yılında kurulan İyilik Balonu Derneği, bugüne dek Afrika'da önemli yardım faaliyetlerine imza attı. Ülkedeki çalışmalarından söz eden İyilik Balonu Derneği Başkanı Reyhan Köz, işe su kuyusu açtırarak başladıklarını söyledi: "Kurulduğumuz yıldan bu yana Afrika'da çok ciddi projeler yaptık. Öncelikle su kuyuları açtık. Ancak merkezde değil, gerçekten hiç su kaynağının olmadığı Sahra Çölü'nde kuyular açtık. Her yıl ramazan ayında günde 500-600 kişilik iftar organizasyonları yaptık. Anne babaları tarafından üzerinde sadece bir branda bulunan medreselere bırakılan, toprağın üzerinde uyuyup günde tek öğün yemekle beslenen çocuklara yemek yardımında bulunduk. Onlara her bayram bayramlık hediye ettik. Zorlu koşullarda yaşam savaşı veren Afrikalı çocuklar her türlü yardıma muhtaç. Onlara yardım etmek bizim insanlık borcumuz."

ÇİZGİ FİLMİN NE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORLAR

Çocuklara psikolojik destek sunduklarını da anlatan Reyhan Köz, "Geçen sene çok güzel bir faaliyet yaptık. Sahra Çölü'nde 300 talebesi olan bir medrese bulduk ve oradaki çocuklara projeksiyon cihazıyla çizgi film izlettik. Tabii Türkiye'deki çocuklar için çok basit bir olay çizgi film izlemek ama Afrika'daki yavrular hayatlarında televizyon bile görmemiş. Çocuklara 'Hangi çizgi filmleri izledin?' diye sorduk, çizgi filmin ne olduğunu bilmediklerini söylediler. Tom ve Jerry'yi izlettik onlara, yaşadıkları mutluluk görülmeye değerdi" diye konuştu.

EĞİTİM GİDERLERİNİ DE KARŞILIYORUZ

Reyhan Köz, derneğe yapılan bağışların bir kısmıyla Afrika'daki çocukların eğitim giderlerini de karşıladıklarını söyledi. Yaklaşan ramazan ayı için de Afrika'da iftar organizasyonları düzenleyeceklerini dile getiren Reyhan Köz, "Bu sene Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülkemizdeki yardım çalışmalarımıza odaklandık, ancak Afrika'yı da ihmal etmeyeceğiz. Kısıtlı imkanlarla bile olsa orada da iftar yemekleri vereceğiz yine. Afrikalı çocuklar için de yardım çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Etiketler : Afrika su kuyusu İyilik Balonu Derneği

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