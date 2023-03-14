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14 Mart 2023 Salı 08:53:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 08:53:00

İYİ Parti'yi sarsacak iddia!

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6'lı koalisyonu dağıtma noktasına getiren Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu ve HDP ile olan yakınlaşmanın İYİ Parti'de büyük bir krize neden olduğu öğrenildi. Katıldığı canlı yayında İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden olan Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki önemli bir kulis bilgisini paylaşan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, 'Ağıralioğlu tutarlı bir siyasetçi, yarından sonra istifa ederse şaşırmayacağım.' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik 6'lı koalisyonun 'gizli' ortağı HDP'den gelmişti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediklerini söyleyip davette bulunmuştu. 6'lı koalisyonu dağıtan ve 72 saat sonra geri dönen Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, HDP'li Sancar'dan 'hoca' olarak bahsedip CHP ile HDP'nin görüşmesine yeşil ışık yakmış ve "CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez." açıklamasında bulunmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun yakın bir tarihte HDP'ye ziyaret gerçekleştireceğini ifade etmişti.

İYİ Parti kanadı, ittifakın 'gizli' ortağının bu çıkışından rahatsız olmuş, İP Sözcüsü Kürşad Zorlu, "CHP Genel Başkanı olarak istediği partiyle görüşebilir" çıkışı yapmıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ile görüşeceğini' ifade etmişti.

İYİ Parti ile CHP arasındaki, "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam tiyatorusu" ile bir kez daha tescillendi.

İYİ PARTİ: HDP'LİLER DE BİZİM SEÇMENİMİZ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. Onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ve HDP ilişkisinin önümüzdeki dönemlerde çokça konuşulacağının altını çizen Özlale, bu duruma var olma hakkı ve siyaset yapma özgürlüğü üzerinden yaklaşılması gerektiğini söyledi.

İYİ PARTİ'DE HDP VE ABD KRİZİ

ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, A Haber canlı yayınında, 6'lı koalisyonu dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve HDP'ye olan yakınlaşmanın İYİ Parti'de büyük bir krize neden olduğunu anlattı.

İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu konusunda önemli bir kulis bilgisini aktaran Bursalı, "Ağıralioğlu tutarlı bir siyasetçi, yarından sonra istifa ederse şaşırmayacağım." dedi.

Bursalı'nın yaptığı açıklamalar şöyle:

Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili 'istifa ediyor, edecek' deniliyor. HDP ve ABD'deki gelişmeler nedeniyle istifa edileceği konuşuyor. Belli bir partiye gideceği konuşuluyor. Parti içerisinde şimdilik bastırıldığı, durdurulduğu söyleniyor. Bundan sonraki gelişmeler ne olacağı zaten belli Ağıralioğlu bu konuda tutarlı bir siyasetçi yarından sonra istifa ederse şaşırmayacağımızı ifade ediyorum.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞTI

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için CHP'liler tarafından hedef tahtasına konmuştu. CHP'li Engin Altay, İYİ Partililere çağrı yaparak, "Ağıralioğlu'nun kulağının çekilmesi lazım" demişti. CHP'nin bu çağrısına İYİ Parti'den jet bir yanıt gelmiş, Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, CHP'nin kanalı Halk TV'deki canlı yayında, Ağıralioğlu'nun söylemlerinin 'şahsi' olduğunu ve partilerini bağlamadığını dile getirmişti.

"KULAĞINI ÇEKMELİLER" ÇIKIŞINA DA YANIT!

Ağıralioğlu, Altay'ın sarfettiği sözler sonrası yaptığı Twitter paylaşımında, "Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur. Bu dil ve üsluptur meselemiz. Siyasette, "Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız." kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir." demişti.

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu chp iyi parti

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