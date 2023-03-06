İYİ Parti'nin Altılı Masa'dan kalkma kararı sonrası İYİ Parti-CHP arasında yaşanan ayrışma süreci belediye meclislerine de yansımaya başladı. İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyeler, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a haber verilmeksizin istifa ettirildi. Bu durum Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlığa neden oldu.

YAVAŞ ZOR DURUMDA

Habertürk'e konuşan bir ABB yetkilisi, "Başından beri açıklamalarımız ve duruşumuz net olmasına rağmen takınılan bu tavır güven sorununu ortaya koyuyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na görüşmeden önce bilgi verilmesine ve onay alınmasına rağmen yapılan bu açıklamanın 'gitmeyin' anlamına geldiği ve görüşmenin iptal edilmek istendiği muhakkaktır. Yine başkanımızın bilgisi dışında meclis üyesinin istifa ettirilmesi de Sayın Mansur Yavaş'ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamledir. Bilgimiz dışında yapılan bu hamleler ve açıklamalar artık Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine zarar verecek boyuta ulaştı. Buradaki amacın bir araya gelinmesi ve ülkemiz için olumlu bir girişimde bulunulması iken takınılan bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.