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14 Şubat 2024 Çarşamba 17:23:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 17:23:00

İYİ Partililer birbirine girdi: Akşener şoke oldu!

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Meral Akşener'in de katıldığı İYİ Parti'nin Ankara ilçe aday tanıtım toplantısında ortalık bir anda savaş alanına döndü. Partili bir grup, Sevin Çağlayan'ın Yenimahalle'den aday gösterilmesini 'Teşkilat istemiyor' sloganlarıyla protesto etti. Yaşananlar karşısında şaşkına dönenen Akşener, 'Burada bağıran arkadaşlarımızın da ahlaklarını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi bitmiştir' dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için yapılan çalışmalarda siyasi partiler aday tanıtım toplantılarını aralıksız sürdürüyor.

İYİ Parti de bugün yapılan toplantıda Ankara'da ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

'TEŞKİLAT İSTEMİYOR' SLOGANLARI ATTILAR

Toplantıya katılan bir grup İYİ Partili, Sevin Çağlayan'ın Etimesgut'tan aday gösterilmesine tepki gösterdi.

'Teşkilat istemiyor' sloganları atan gruba, güvenlik ekibi müdahale ettiği esnada arbede yaşandı.

AKŞENER: AN İTİBARIYLA HEPSİ BİTMİŞTİR

Yaşanan kavganın ardından sinirlenen Akşener, açıklamalarda bulundu.

Akşener, "Sevin rekor kıracak, ondan eminim. Ama burada bağıran arkadaşlarımızın da ahlaklarını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi bitmiştir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Akşener'in yaşanan kavganın ardından öfkeli bir şekilde salondan ayrıldığı belirtildi.

Etiketler : iyi parti gerginlik meral akşener etimesgut
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