İYİ Partili vekilin 'sınır' provokasyonuna yalanlama: "Türkiye-İran sınırını geçmedi"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun Türkiye-İran sınırını kaçak geçtiğine dair iddiasını yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada Türkoğlu'nun sınırı geçmediği devam eden duvar şantiyesinden görüntü aldığı ifade edildi.
DMM İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun Türkiye-İran sınırını kaçak geçtiğine dair iddiasını yalanladı.
Konuya ilişkin DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye-İran sınırını kaçak geçti" iddiası doğru değildir.
İddia edilenin aksine milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye-İran sınırını geçmemiş; yapımı devam eden duvar şantiyesine girmiş ve çevreden görüntüler almıştır.
"İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye-İran sınırını kaçak geçti" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) August 18, 2023
İddia edilenin aksine milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye-İran sınırını geçmemiş; yapımı devam eden duvar şantiyesine girmiş ve çevreden görüntüler almıştır.⬇️ pic.twitter.com/ZuZ5AHXJQT
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