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İYİ Partili vekilin 'sınır' provokasyonuna yalanlama: "Türkiye-İran sınırını geçmedi"
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18 Ağustos 2023 Cuma 20:27:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 20:27:00

İYİ Partili vekilin 'sınır' provokasyonuna yalanlama: "Türkiye-İran sınırını geçmedi"

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun Türkiye-İran sınırını kaçak geçtiğine dair iddiasını yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada Türkoğlu'nun sınırı geçmediği devam eden duvar şantiyesinden görüntü aldığı ifade edildi.

DMM İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun Türkiye-İran sınırını kaçak geçtiğine dair iddiasını yalanladı.

Konuya ilişkin DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye-İran sınırını kaçak geçti" iddiası doğru değildir.

İddia edilenin aksine milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye-İran sınırını geçmemiş; yapımı devam eden duvar şantiyesine girmiş ve çevreden görüntüler almıştır.

Etiketler : İYİ Parti Türkiye İran sınır Dezenformasyon
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