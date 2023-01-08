İYİ Partili vekilden FETÖ itirafı! Akşener mesajını 'yumuşatmış'

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08 Ocak 2023 Pazar 12:01:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 12:01:00

İYİ Partili vekil Feridun Bahşi'den FETÖ itirafı! Meral Akşener mesajını 'yumuşatmış'

Kaynak: AA

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İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz gecesi Genel Başkan Meral Akşener'le birlikte olduklarını ve darbecileri eleştirmekten çekindiklerini söyledi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Isparta 3. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında kullandığı "En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır" ifadesinde kastının "En kötü demokrasi en iyi darbeden daha iyidir" olduğunu bildirdi.

Bahşi, yaptığı yazılı açıklamada, "(En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır) şeklinde bir beyanım olduğu geçmiş. Kastımız konuşmamın içeriği ile birlikte değerlendirildiğinde bu olmadığı açıktır. Kastımız 'En kötü demokrasi en iyi darbeden daha iyidir' şeklindeydi." ifadesini kullandı.

Feridun Bahşi, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve divan başkanlığını yaptığı partisinin Isparta 3. Olağan İl Kongresi'nde, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı eşiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah'ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki 'Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı."
Etiketler : iyi parti feridun bahşi 15 Temmuz darbe girişimi meral akşener
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