  • BIST
    1126.99
  • Dolar
    8,2910
  • Euro
    9,6917
  • Altın
    499,0230
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Başladı
İYİ Partili Ümit Özdağ disipline sevk edildi
Enver Altaylı'dan ‘FETÖ'nün gayrimeşru işler imamına' gönderdiği Kozinoğlu mesajı ortaya çıktı
Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması: Türkiye'nin de olduğu müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor
Başkan Erdoğan: En büyük gücümüz, tarihi mirasımız
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Macron'u savundu
Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 29 Ekim tebriği
İşgalci Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı düşürüldü
Fransa'ya "yansıtma" misillemesi
Hacıyev bu sözlerle duyurdu: Sözde ‘Savunma Bakanı' cehenneme gönderildi
Fransa'da bir kilise yakınında bıçaklı saldırı
19.23'te İstiklal Marşı okuma çağrısı
PUBG Mobile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kodları
Başkan Erdoğan: Ülkemizin önünü kesmeye yönelik saldırılar mücadele azmimizi artırıyor
İstanbul merkezli 12 ilde terör örgütü DHKP/C'ye operasyon
Cumhuriyet 97 yaşında
Charlie Hebdo'nun cemaziyelevvelini ortaya döktü
Berde'nin intikamı alındı
Sağanak İstanbul'u vurdu
Gardaş'tan Türkiye'ye 29 Ekim tebriği
Fransa'da yeni koronavirüs tedbirleri
Fransız vekil Macron'u ve siyasetini yerden yere vurdu
Hatay'daki saldırıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı
Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
29 Ekim 2020 Perşembe 17:40:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 17:40:00

İYİ Partili Ümit Özdağ disipline sevk edildi

ABONE OL

İYİ Parti'de İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Etiketler : ümit özdağ iyi parti buğra kavuncu
Birce Akalay'ın maskesi düştü

Birce Akalay'ın maskesi düştü
Yasemin Şefkatli tektaşını sakladı: Çekmeyin, nazar değecek

Yasemin Şefkatli tektaşını sakladı: Çekmeyin, nazar değecek
Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle — Dizi katili Masumlar Apartmanı!

Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle — Dizi katili Masumlar Apartmanı!
Pınar Dura ile sorunlarını aşan Cem Özer aşka eldi

Pınar Dura ile sorunlarını aşan Cem Özer aşka eldi
Açelya Akkoyun: En şanslı ülkelerdeniz

Açelya Akkoyun: En şanslı ülkelerdeniz
Aslıhan Güner ve Resul Dindar'dan sürpriz düet

Aslıhan Güner ve Resul Dindar'dan sürpriz düet
Seda Sayan'ın 'Fransız askısı' ile gelen değişimine tam not

Seda Sayan'ın 'Fransız askısı' ile gelen değişimine tam not
Sinem Kobal Kenan İmirzalioğlu çiftinin bebeğinin ismi belli oldu

Sinem Kobal Kenan İmirzalioğlu çiftinin bebeğinin ismi belli oldu
27 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları

27 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER