29 Ekim 2020 Perşembe 17:40:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 17:40:00
İYİ Partili Ümit Özdağ disipline sevk edildi
İYİ Parti'de İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye ve İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
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