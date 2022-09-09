"CHP ile ittifak içinde değiliz"

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 'HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihalelerin İYİ Parti'ye verildiğini' öne süren CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Konuyla ilgili TV100 ekranlarında Yarkadaş'ın da bulunduğu bir programda konuşan Poyraz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"CHP İLE İTTİFAK İÇİNDE DEĞİLİZ"

Partisinin CHP ile ittifak içinde olmadığını söyleyen Poyraz, "Altılı masa olarak tanımladığınız masanın bir tane kuruluş amaç ve tanımı var. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem." ifadelerini kullandı.

"CHP ile ortak olmadığınız mı söylüyorsunuz şu an?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Defalarca ifade ettiğimiz çok net bir şey var. Biraz önce de ittifakın tanımını verdim. Seçim kararı alındıktan sonra, Altılı masadaki altı parti seçimden sonra, seçim kararı ile birlikte, altı parti ittifak olabilir. İçlerinde birkaç tanesi ittifak olabilir seçim kararı verildiğinde"