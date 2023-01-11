Babacan'ın sözlerine İYİ Parti'den sert tepki!

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11 Ocak 2023 Çarşamba 07:44:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 07:44:00

İYİ Partili Özlale'den Babacan'ın 'anadilde eğitim' çıkışına sert tepki: Bizim için kabul edilemez

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İYİ Partili Ümit Özlale, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'anadilde eğitim' açıklamasına tepki göstererek 'DEVA Partisi'nin anadilde eğitim gibi konularda, Anayasa'nın 66. maddesinin tekrardan revize edileceği ile ilgili bizim için kabul edilemez bazı açıklamaları oldu. Bunlar bizim hoşumuza giden samimi bulduğumuz davranışlar değil.' dedi.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, Habertürk canlı yayınında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'nın 66. maddesine ilişkin çıkışını sert bir şekilde eleştirdi.

Özlale, "DEVA Partisi'nin anadilde eğitim gibi konularda, Anayasa'nın 66. maddesinin tekrardan revize edileceği ile ilgili bizim için kabul edilemez bazı açıklamaları oldu. Bunlar bizim hoşumuza giden samimi bulduğumuz davranışlar değil." dedi.

"BİZİMLE BİR PAYLAŞIMDA BULUNMADILAR"

Ümit Özlale, konuşmasında DEVA Partisi'nin kendileri ile Anayasa'nın 66. maddesine ilişkin hiçbir paylaşımda bulunmadığını belirterek, "Ben ortak çalışma grubu üyesiyim. 6 partinin temsilcileri ile hükümet programını birlikte oluşturuyoruz. Bu çalışma grubuna bütün partilerden metinler geliyor. Biz bu hükümet programını seçilecek olan cumhurbaşkanı adayının eline vereceğiz ve yol haritası o hükümet programına göre izlenecek. O hükümet programının hiçbir yerinde hiçbir partiden bize anadille eğitimle ilgili bir talep gelmedi." açıklamasında bulundu.

Etiketler : Prof. Dr. Ümit Özlale Ümit Özlale DEVA Partisi Ali Babacan
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