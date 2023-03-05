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05 Mart 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:05 Mart 2023 Pazar 10:15:00

İYİ Partili Karakış ‘nal toplayan aday' ifadesini kullandı

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Karakış, CHP'ye yüklendi.

İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, CHP'ye yüklendi. CHP'nin masada kalan 4 partiye Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemeleri için 54 vekillik vaat ettiğini iddia eden Karakış, "Bugün vekillik karşılığı destek verenler, yarın Erdoğan bakanlık teklif ettiğinde 'Hayır' diyecek iradeyi gösterecek mi" diye sordu. Küçük ortakların adaylarının AK Parti tabanlı olacağını ifade eden Karakış, İYİ Parti'nin 'Mansur Yavaş' önerisinin kabul edilmemesini de; "Ekmelettin içinize sindi de Mansur'u mu sindiremediniz?, Çankaya Noteri dediğiniz Abdullah Gül içinize sindi de öz evladınız Ekrem'i mi sindiremediniz? 20 yılda ilk kez farklı kazanacak iki aday çıkmış. Neden anketlerde nal toplayan adayı önümüze getirdiniz" sözleri ile eleştirdi.

Etiketler : iyi parti chp yiğit karakış kemal kılıçdaroğlu

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