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15 Eylül 2023 Cuma 14:08:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 14:08:00

İYİ Partili isimden veryansın: CHP'liler aleyhime çalıştı

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel Giresun'dan milletvekili adayı olduğu dönemde az bir oyla kaybettiğini belirtti. Yüksel, "Aleyhime en çok çalışan ittifak ortağımızdı. Son 10 günde kendi seçmenlerine 'İYİ Parti vekil çıkaramıyor oy vermeyin, boşa gider' denildi" ifadelerini kullandı.

Genel seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan muhalefet partileri, yerel seçimler yaklaştıkça iyice kan kaybetmeye başladı.

İYİ Parti'nin tek başına seçime girme kararının ardından CHP'liler büyük bir panik yaşarken, itiraflar da peş peşe geliyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ünzile Yüksel de tv100 canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'ALEYHİME EN ÇOK ÇALIŞAN İTTİFAK ORTAĞIMIZDI'

Yüksel, seçim kaybetme gerekçelerini açıklarken, "Giresun'dan milletvekili adayıydım, az bir oyla kaybettim. Benim aleyhime en çok çalışan ittifak ortağımızdı. Son 10 günde kendi seçmenlerine 'İYİ Parti vekil çıkaramıyor oy vermeyin, boşa gider' denildi." ifadelerini kullandı.

'İTTİFAK İÇİNDE SIKINTILAR YAŞANDI'

İttifak içinde sıkıntılar yaşandığını söyleyen Yüksel, "Ben inanamadım o zaman. 3-4 bin oyla vekil çıkarmayı kaybettik." dedi.

Etiketler : İYİ PARTİ CHP MİLLET İTTİFAKI KRİZ
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