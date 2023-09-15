İYİ Partili isimden veryansın: CHP'liler aleyhime çalıştı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel Giresun'dan milletvekili adayı olduğu dönemde az bir oyla kaybettiğini belirtti. Yüksel, "Aleyhime en çok çalışan ittifak ortağımızdı. Son 10 günde kendi seçmenlerine 'İYİ Parti vekil çıkaramıyor oy vermeyin, boşa gider' denildi" ifadelerini kullandı.
Genel seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan muhalefet partileri, yerel seçimler yaklaştıkça iyice kan kaybetmeye başladı.
İYİ Parti'nin tek başına seçime girme kararının ardından CHP'liler büyük bir panik yaşarken, itiraflar da peş peşe geliyor.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ünzile Yüksel de tv100 canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'ALEYHİME EN ÇOK ÇALIŞAN İTTİFAK ORTAĞIMIZDI'
Yüksel, seçim kaybetme gerekçelerini açıklarken, "Giresun'dan milletvekili adayıydım, az bir oyla kaybettim. Benim aleyhime en çok çalışan ittifak ortağımızdı. Son 10 günde kendi seçmenlerine 'İYİ Parti vekil çıkaramıyor oy vermeyin, boşa gider' denildi." ifadelerini kullandı.
'İTTİFAK İÇİNDE SIKINTILAR YAŞANDI'
İttifak içinde sıkıntılar yaşandığını söyleyen Yüksel, "Ben inanamadım o zaman. 3-4 bin oyla vekil çıkarmayı kaybettik." dedi.
- Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor
- İlk adım atıldı! Endonezya ordusunda Türkçe seferberliği
- Bakan Yerlikaya duyurdu! 10 ilde 245 zehir taciri yakalandı
- Suudi Arabistan'a ihracat rekora gidiyor: 8 ayda tam 4 kat arttı
- Atlas Group, yılın başarılı yatırımcısı ödülünü aldı
- Genç İş İnsanı İbrahim Kocademir: “İkinci el araç fiyatları yüzde 10-12 oranında düştü”