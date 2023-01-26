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26 Ocak 2023 Perşembe 18:08:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 18:08:00

İYİ Partili Cihan Paçacı istifa etti

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İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı partideki görevinden istifa etti. Paçacı, Altılı Masa toplantısının sürdüğü sırada İYİ Parti Binasını terk etti.

Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etti.

AA'da yer alan habere göre, Paçacı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ve milletin umudu olan altılı masanın cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair bir gazeteciye verdiği demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu kaydetti.

Cihan Paçacı, "Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberde Paçacı'nın "Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'Dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'Dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'Var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz...' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz." ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

Etiketler : iyi parti ip istifa cihan paçacı
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