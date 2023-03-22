İYİ Partili Ağıralioğlu: Umut olarak kurulan masada ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz
İYİ Partili Ağıralioğlu, "Umut olarak kurulan masada ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz." dedi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu açıklamalarda bulundu.
İYİ Partili Ağıralioğlu, "Umut olarak kurulan masada ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz." dedi.
Ağıralioğlu, "Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde biz olmayız. Umut olarak kurulan masada ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz." ifadelerini kullandı.
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