İYİ Partili Adnan Beker'den bomba 6'lı masa itirafı: "Memleketi Allah korumuş"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na yönelik " Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. "Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık." ifadelerinden sonra bir diğer itiraf ise İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'den geldi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, seçimlerin Kemal Kılıçdaroğlu ile terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ortaklığı nedeniyle kaybedildiğini ifade etti.

İYİ Partili Adnan Beker, özel bir kanalda katıldığı canlı yayında, seçimi kaybetme nedenleri olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile iş birliğini işaret etti.

"Seçim, Kemal Bey'in Meclis'te HDP'lilerle görüşmesiyle kaybedildi. Seçim boyunca hiçbir şey anlatamadık ve seçim boyunca her girdiğimiz yerde 'HDP-PKK' denildi." sözlerini kullanan Beker, "HDP, Kemal Bey'e oy istiyor, bir yandan biz istiyoruz. Sahada, HDP'nin desteklediği Kemal Bey'i biz de destekliyormuşuz algısı çıktı." açıklamasında bulundu.

"MEMLEKETİ ALLAH KORUMUŞ"

Adnan Beker, koalisyondaki anlaşmazlıklara ve güç yarışına dikkat çekerek "Altılı masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş." dedi.

Beker, "Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı verildiği zaman, MİT Müsteşarlığı verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık? Babacan açıklıyor, Davutoğlu açıklıyor 'İyi ki kazanmamışız' diyor." diye konuştu.