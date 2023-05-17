VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan gençlere seslendi: Güçlü desteğinize güveniyorum
PKK elebaşları ikinci tur için de kolları sıvadı
Tetikçi Batı medyasından geri vites
CHP karıştı! Seçim gecesinin perde arkası ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, si...
MİT'ten Suriye'de operasyon: Tuba Karakoç etkisiz hale getirildi
17 Mayıs 2023 Çarşamba 07:51:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 07:51:00

İYİ Parti'den vekil seçilen isimden çarpıcı Kandil itirafı: Bizim vatandaş, HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi

ABONE OL

Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı ve İYİ Parti'den vekil seçilen Adnan Beker, çarpıcı itiraflarda bulundu. Vatandaşın HDP-Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmediğini belirten Beker, "Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.

BEKER'DEN ÇARPICI KANDİL İTİRAFI

Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı olan ve İYİ Parti'den vekil seçilen Adnan Beker, seçime dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Milletvekili seçilen Adnan Beker ile karşılaştığını söyleyen Tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Beker ile olan görüşmesini anlattı.

"SEÇMEN HDP'NİN KANDİL İLE İLİŞKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ"

İşte Gürel'in ağzından Beker'in o açıklamaları:

Bizim milliyetçi muhafazakar seçmenin ağırlığı genel seçmen grubunda değişmedi. Yüzde 65'e 35'lik bir denge var. Burada milliyetçi muhafazakar seçmen HDP'nin Kandil ile ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu.

"VATANDAŞ HPP-PKK İLİŞKİLİ İTTİFAKA YÖNELMEDİ"

Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu.

İKİNCİ TUR TAHMİNİ

İkinci turda da vatandaşın aynı hassasiyeti tercihinin merkezine koyacağı kanaatindeyim. Benzer bir tepki gösterir.

Etiketler : 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı HDP-Kandil ilişkisi Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Gürel
Didem Uzel Sarı: Oğlumun ismi DiCaprio'dan

Didem Uzel Sarı: Oğlumun ismi DiCaprio'dan
Hera Aslan: En büyük destekçim Ozan

Hera Aslan: En büyük destekçim Ozan
Rekortmen Demet

Rekortmen Demet
Hülya Koçyiğit: Annelik ayrıcalık

Hülya Koçyiğit: Annelik ayrıcalık
Ameliyat sonrası ilk görüntü

Ameliyat sonrası ilk görüntü
Görgüzel'e Tatlıses mutluluğu

Görgüzel'e Tatlıses mutluluğu
Cannes yolcusu

Cannes yolcusu
Kardeşini andı

Kardeşini andı
Anlaşamadık, ayrıldık

Anlaşamadık, ayrıldık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX