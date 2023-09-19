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19 Eylül 2023 Salı 07:22:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 07:22:00

İYİ Parti'den sürpriz açıklama: AK Parti ve MHP ile ittifak olabilir

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Katıldığı canlı yayında yerel seçimlerle ilgili konuşan İYİ Partili Nebi Hatipoğlu, 'Ben kesinlikle Eskişehir'de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP olabilir.' dedi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, katıldığı TV100 canlı yayınında yerel seçimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İYİ PARTİ'NİN DE KURULUŞ FELSEFESİ KENDİ DÜSTURU ŞEKLİNDE İKTİDAR OLMAKTIR"

İYİ Parti'ye ilişkin Hatipoğlu "İYİ Parti'nin varlık sebebi birçok programda tartışıldı kuruluş felsefesine aykırı dediler. Hiçbir partinin kuruluş felsefesi iktidara muhalefet etmek ürerinde değildir. İYİ Parti'nin de kuruluş felsefesi kendi düsturu şeklinde iktidar olmaktır. İktidar olmak için de her seçimde iddialı bir biçimde kendisi ya da kendisine yakın gördüğü partilerle ittifak yapmaktır." diye konuştu.

"BİZ AYNI TABANDAN OLAN PARTİLER NEDEN BİR ARAYA GELEMİYORUZ?"

Hatipoğlu "Sayın Genel Başkanla dönem dönem bir araya geliyoruz ama bunun üzerinde çok fazla durmadık. Çünkü zaten aşikâr olan bir konunun tekrar tekrar gündeme gelmesi tartışılması bana enteresan geliyor. Türkiye'de böyle şeyler olabiliyor ise biz aynı tabandan olan partiler neden bir araya gelemiyoruz? Ben olsun diye söylemiyorum ama olmasını dillendirdiğim zaman insanlar neden bu kadar alınıyor veya tepki veriyor?" dedi.

"AK PARTİ-MHP İLE İTTİFAK OLABİLİR"

İttifakla ilgili Hatipoğlu "Biz Eskişehir'de de diğer illerde de seçim döneminde CHP'li beraber ittifak yaptığımız arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık. Mesela Eskişehir'de 'İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP'ye oyunuz verin' diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir'de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet partisi olabilir." şeklinde konuştu.

Etiketler : Nebi Hatipoğlu katiplu ittifak AKMHP
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