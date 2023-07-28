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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Bizim arkamızdan iş çevirip kaçak kat çıkmış
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28 Temmuz 2023 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 09:00:00

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Bizim arkamızdan iş çevirip kaçak kat çıkmış

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı 'gizli' protokole tepki gösteren İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, 'Kayıptan daha vahimi güven, samimiyet ve şeffaflığın arkasından bir baktık ki, bu yapının üzerine kaçak kat çıkmış.' dedi.

Türk siyaseti son dönemlerin en büyük skandallarından birini yaşadı.

14 Mayıs yenilgisinden sonra kapı kapı gezerek destek arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 28 Mayıs öncesi anlaşma sağlamıştı.

28 Mayıs'ta da hezimet yaşanmasının ardından Özdağ, yaptıkları gizli protokolü açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı Ümit Özdağ'ın "Kazansaydık üç bakanlık ve MİT'i alacaktık." açıklamasına ilişkin ilk kez konuştu. "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek açıklamaları yalanlayamayan Kılıçdaroğlu, "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA ENGEL OLAMADIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

Özdağ ile ittifakı yalanlayamayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise gizli mutabakattan haberinin olmadığını söyleyip, "Biz bakanlıkları bölüşmemiştik. Henüz bunu konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur." demişti.

7'li koalisyonun iktidar olması durumunda ekonominin başına geçeceğini açıkladığı İYİ Partili Bilge Yılmaz da, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için özür diliyorum. Ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar." diye konuşmuştu.

İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLER DİNMİYOR: BİZİM ARKAMIZDAN İŞ ÇEVİRİP KAÇAK KAT ÇIKMIŞ

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, ittifak ortakları Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. CHP liderinin Ümit Özdağ ile imzaladığı 'gizli' protokole tepki gösteren Uz, "Kayıptan daha vahimi güven, samimiyet ve şeffaflığın arkasından bir baktık ki, bu yapının üzerine kaçak kat çıkmış." diye konuştu. 3 Mart'ta Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasına değinen Uz, "Masaya dönmemeliydik. Sonuçlar bunu doğuruyor." dedi.

"SEÇİMLERE AYRI GİRECEĞİZ" MESAJI

Uz, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere tek başlarına gireceklerinin de sinyalini verip, "Parti yönetimindeki ortak kanaat İYİ Parti bu seçimlere kendi girmeli yönünde." şeklinde konuştu.

Etiketler : Ümit Özdağ İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz Kılıçdaroğlu
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