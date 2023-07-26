VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fed faiz kararını açıkladı
Guterres'den Nijer'e anayasal düzenin korunması çağrısı
RTÜK'ten dijital platformlara para cezası
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı... "Türkiye'ye uzanan elleri kıracağız"
Bakan Güler'den IDEF 2023 kapsamında diplomasi trafiği
Asya'da dalgıçların gördüğü balık korkuya yol açtı: Efsaneye göre sadece depremden önce görülüyorlar
26 Temmuz 2023 Çarşamba 19:26:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 19:26:00

İYİ Parti'den istifa etti, AK Parti'ye geçti... Rozetini Başkan Erdoğan taktı

Kaynak: AA

ABONE OL

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya rozetini Başkan Erdoğan taktı.

İYİ Partiden istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti'ye geçti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törenle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan iyi parti ak parti Aytekin Kaya
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX