İYİ Parti'den istifa etti, AK Parti'ye geçti... Rozetini Başkan Erdoğan taktı

İYİ Parti'den istifa etti, AK Parti'ye geçti... Rozetini Başkan Erdoğan taktı

İYİ Partiden istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Parti'ye geçti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törenle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.