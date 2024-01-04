VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tarım, gıda ve içecek sektöründen 23,85 milyar dolarlık ihracat
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan Kosova'nın bağımsızlığına destek
MSB iddiaları yalanladı: Türkiye Montrö'yü hassasiyetle uyguluyor
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler
İşgalci İsrail zulmü sürüyor... 5 binden fazla Filistinli gözaltına alındı
"İzmir'de Suriyeli çocuklara özel okul yapılıyor" iddiaları yalanlandı... Özel'e tepki yağdı
04 Ocak 2024 Perşembe 13:07:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 13:07:00

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçtiler

ABONE OL

İyi Parti'deki istifalar devam ediyor. Erzurum'da aralarında önceki dönem il başkanı ve ilçe başkanlarının da bulunduğu çok sayıda İyi Parti üyesi AK Parti'ye katıldı.

İyi Parti'deki istifa dalgasına bir yenisi eklendi.

Aralarında önceki dönem il ve ilçe başkanlığı yapan üyelerin de olduğu çok sayıda partili Erzurum il teşkilatından istifa etti.

İyi Parti ile yollarını ayıran üyeler, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'ye katılanlara rozetlerini AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu taktı.

Etiketler : iyi parti istifa ak parti
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX