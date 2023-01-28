VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'ta düzenlediği "Kış-2023 Tatbikatı" sürüyor
NATO'nun istihbarat yazılımı ihalesini Türk şirketi kazandı
Doğu Kudüs'teki terör saldırısını kınadı
Elon Musk, Beyaz Saray danışmanlarıyla görüştü
Afrika'ya gıda egemenliği için 30 milyar dolar finansman sağlanacak
Nevşehir'de devrilen işçi servisindeki 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Bakan Çavuşoğlu: Türk diplomatı, millete hizmetten asla geri durmamıştır
KDK'den engelli çocuğun otobüs kartında "engelli" yerine "özel" yazılması kararı
MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün
EYT düzenlemesinde sona gelindi
Cumhuriyetçi senatörlerden ABD Başkanı Biden'a "borç limiti" uyarısı
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 56 milyar metreküp olarak açıkladı
Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tüneli açılıyor
Evinde gizli belgeler bulunan Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Tüm sorumluluğu alıyorum
Tatil hazırlığı
14 şarkısına klip çekti
İstanbul'a geliyor
Ercan Turgut'u andılar
Mehterli açılış
İkiyüzlülük test edildi, onaylandı
Meteoroloji 14 il için kuvvetli kar uyarısı yaptı
Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma açıklaması: Devrim yapacak
İYİ Parti'den HDP itirafı: Kapanırsa bize oy verecekler
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları -28 Ocak
28 Ocak 2023 Cumartesi 08:28:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 08:28:00

İYİ Parti'den HDP itirafı: Kapanırsa bize oy verecekler

ABONE OL

İttifak ortakları HDP ile yan yana gelmekten kaçınan ve 'HDP'nin olduğu masada olmayız' tiyatrosuna girişen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, 'Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız' diyerek yeni bir çözüm süreci vaadinde bulunup PKK'ya göz kırpmıştı. Son olarak Meral Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba katıldığı canlı yayında hakkında kapatma davası bulunan HDP'ye ilişkin, 'İnşallah kapanmaz HDP. Kapanırsa da bize oy verecekler.' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız" ifadelerini kullanarak HDP'ye mesaj göndermesinin ardından, İYİ Parti'den yeni bir HDP itirafı geldi.

Millet İttifakı üyelerinin HDP ile yakınlaşması dikkat çekerken, ittifakta sözde ittifak içinde yer almayan HDP ile temaslar devam ediyor. Son olarak, Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan Meral Akşener yaptığı konuşmada çözüm süreci vaadinde bulundu.

Akşener "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız" ifadelerini kullanarak HDP'ye mesaj gönderdi.

İYİ PARTİLİ FAKIBABA'DAN HDP İTİRAFI

Akşener'in ardından, İYİ Partililerden de HDP konusunda açıklamalar geldi. Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı canlı yayında HDP ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakkında kapatma davası bulunan HDP'ye ilişkin soruyu cevaplandıran, Meral Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "İnşallah kapanmaz HDP. Şayet kapandığı takdirde Millet İttifakına yöneleceğini düşünüyorum" itirafında bulundu.

Etiketler : Meral Akşener İYİ Parti HDP konusu Akşener
Uyku isyanı

Uyku isyanı
3 günde 4 şehir 5 bin kişi

3 günde 4 şehir 5 bin kişi
Survivor'a erken vedalar

Survivor'a erken vedalar
Nasreddin Hoca buluşması

Nasreddin Hoca buluşması
Dominik'ten kızına koştu

Dominik'ten kızına koştu
Kırmızılı gece

Kırmızılı gece
'Kusura Bakma' Sezenciğim

'Kusura Bakma' Sezenciğim
Anne-oğul alışverişi

Anne-oğul alışverişi
Denizkızına partner aranıyor

Denizkızına partner aranıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX