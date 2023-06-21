İYİ Parti'den CHP'ye soğuk duş!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İYİ Parti kongresinde Millet İttifakı'ndan zehir zemberek sözlerle ayrılacağı kulisine İYİ Parti'den doğrulama niteliğinde bir cevap geldi. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale böyle bir açıklamanın kendisi için sürpriz olmayacağını dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun "6 değil 16'lı masa kurarım" çıkışına sert tepki gösterip CHP'ye "İstanbul, Ankara ve diğer belediyeleri bizim sayemizde aldınız" imasında bulunan Özlale, "Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz" dedi.

İYİ Parti'de seçim yenilgisi sonrası Genel Başkan Meral Akşener'e karşı kazan kaldırıldı. İttifakın kendilerine zarar verdiğini ifade eden partililer, Akşener'e sert eleştirilerle yükleniyor. Partide istifa dalgası da sürüyor. Kaotik bir ortamda Kurultaya giden İYİ Parti'den sıcak kulis bilgileri de geliyor.

CHP ile İYİ Parti, seçim sonrası yollarını ayırıyor. İYİ Parti, CHP'nin kendilerine oy kaybettirdiğini belirterek, ittifaktan çekilmeye hazırlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kongrede, Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını resmen ilan edecek. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti kulislerindeki son bilgileri aktardı. Saymaz, "İYİ Partili yetkililer, 'CHP'nin HDP'den oy desteği alması nedeniyle biz oy kaybettik' diyorlar. Ortak iş yapılan yerler var. Asıl kriz orada başlayacak. İYİ Parti hiçbir ortamda CHP ile bir araya gelmeyi istemiyor. Yerel seçim için de söylüyorum. Yerel seçimde bu stratejiyi uygulayacaklar." dedi.

İYİ PARTİ'DEN CEVAP NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA

CHP fondaşı Sözcü TV'nin yayınına konuk olan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'ye Saymaz'ın "Meral Akşener, Millet İttifakı'ndan sert sözlerle ayrılacak" tweeti soruldu.

Kılıçdaroğlu'nun "6 değil 16'lı masa kurarım" çıkışına sert tepki gösterip CHP'ye "İstanbul, Ankara ve diğer belediyeleri bizim sayemizde aldınız" imasında bulunan Özlale, "Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçimden istedikleri sonuçla ayrılmadıklarını bu durumu İYİ Parti'nin tüm kurulları ile tartıştıklarını belirten Özlale, "Bu hafta sonu oluşacak olan genel kurul, İYİ Parti'nin yeniden istediği oy oranlarına nasıl çıkacağı konusuyla ilgili önemli ipuçları taşıyor" şeklinde konuştu.