04 Aralık 2023 Pazartesi 19:21:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 19:21:00
İYİ Parti'den CHP'ye ret: Yerel seçime tek başına girecek
İYİ Parti Genel İdare Kurulu, yerel seçim için CHP ile işbirliği teklifine hayır diyerek seçime tek başına gireceğini duyurdu
İYİ Parti Genel İdare Kurulu, yerel seçim için CHP ile işbirliği teklifine hayır diyerek seçime tek başına gireceğini duyurdu
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