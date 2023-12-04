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İYİ Parti'den CHP'ye ret: Yerel seçime tek başına girecek
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04 Aralık 2023 Pazartesi 19:21:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 19:21:00

İYİ Parti'den CHP'ye ret: Yerel seçime tek başına girecek

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İYİ Parti Genel İdare Kurulu, yerel seçim için CHP ile işbirliği teklifine hayır diyerek seçime tek başına gireceğini duyurdu

İYİ Parti Genel İdare Kurulu, yerel seçim için CHP ile işbirliği teklifine hayır diyerek seçime tek başına gireceğini duyurdu

Etiketler : İYİPartiCHPIşbirliği YerelSeçim iyi parti chp
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