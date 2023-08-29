İYİ Parti'den CHP'ye darbe! İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklar

İYİ Parti'den CHP'ye darbe! İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklar

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi.