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İYİ Parti'den CHP'ye darbe! İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklar
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29 Ağustos 2023 Salı 16:21:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 16:21:00

İYİ Parti'den CHP'ye darbe! İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklar

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İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi.

Etiketler : iyi parti chp yerel seçimler istanbul ankara
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