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09 Haziran 2023 Cuma 11:18:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 11:18:00

İYİ Parti'den CHP'ye 'büyükşehir' şartı: Hep bir taraftan fedakarlık beklemeyin

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İYİ Parti'nin seçim yenilgisinin sebebi olarak gördüğü Kılıçdaroğlu ile ittifakı sürdürmek için şart koştuğu ve bazı büyükşehirleri CHP'den isteyeceği ileri sürülmüştü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Siyasal partiler bir araya geldiğinde hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz" sözleriyle söz konusu pazarlığı doğruladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in itirazlarına rağmen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını direten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti, iki partinin arasını iyice açtı. İYİ Partililer, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmasının partilerine zarar vereceğini düşünürken, parti kurmaylarından da dikkat çeken açıklamalar geliyor.

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE ŞARTLI İŞ BİRLİĞİ MESAJI

CHP'nin fonladığı Halk TV'de değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yerel seçimlerde bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti'ye bırakılması şartıyla CHP ile iş birliği yapılabileceğini söyledi.

'HEP BİR TARAFTAN FEDAKARLIK BEKLENMEZ'

Önceki seçimlerde İYİ Parti'nin hiçbir büyükşehir belediyesini talep etmediğini belirten Usta, "Bu sırf bugünkü siyasal iklim değişsin diye yapılmış bir iş birliğiydi." diyen Usta, "Ama siyasal partiler bir araya geldiğinde hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz. Olmaması da gerekir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : İYİ Parti Genel Başkanı İYİ Parti Halk TV CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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