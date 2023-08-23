İYİ Parti'den CHP'ye bir yerel seçim resti daha!

Seçim hezimetinin ardından CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerilmiş vaziyette. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullandı.

Akşener'in kurmayları da defaatle seçimin CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı yüzünden kaybedildiğini yüksek perdeden dillendirdi. Parti tabanı yerel seçimlere müstakil girilmesini istedi, İYİ Partili isimler de bu doğrultuda sinyaller verdi. Akşener ise 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yapıyor.

"TÜRKİYE'Yİ KAYBETTİN BELEDİYEYİ KAZANSAN NE OLUR"

Geride bıraktığımız gün İYİ Partili Lütfü Türkkan, CHP'ye İstanbul, Ankara ve Antalya'da "Size destek yok" mesajı vererek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetme endişesi var. Bana göre iyi çalışan oraları mutlaka kazanır, Türkiye'yi kaybettin, belediyeyi kazansan ne olur, kazanmasan ne olur" açıklamasını yaptı.

"İTTİFAKA GEREK YOK, TEK BAŞINA SEÇİME GİRMEK DAHA DOĞRU"

İYİ Parti'nin müstakil seçim çıkışını yineleyen Türkkan, "Hem partimizin mensuplarıyla hem de seçmen tabanımızla yaptığımız görüşmelerde, İYİ Parti'nin bu seçime kendi adaylarıyla girmesinin iyi olacağı kanaati hakim. İYİ Parti, Türkiye'yi yönetme arzusu olan kadroların kurduğu bir parti. Partinin geleceğiyle ilgili de mutlaka müstakil hareket etmenin daha doğru olacağını düşünüyorlar. İYİ Parti'nin bundan sonra herhangi bir ittifaka gerek kalmaksızın tek başına seçime girmesinin doğru olacağını düşünüyorum" dedi.

"28 MAYIS GEÇTİ İTTİFAK BİTTİ"

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, "28 Mayıs geçti ittifak bitti" çıkışında bulundu. Halk TV yayınında konuşan Üçok, "Bizim ittifakımız, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle ilgiliydi. 28 Mayıs itibariyle ittifak sona erdi. Her parti kendi milletvekillerini aldı, herkes kendi yoluna gitti" ifadelerini kullandı.

"KENDİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZLA GİRECEK ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ"

Yerel seçimlere ittifaksız girecekmiş gibi hazırlandıklarını ve kendi belediye başkanı adaylarını belirleyeceklerinin altını çizen Üçok şu ifadeleri kullandı: Biz 28 Mayıs'tan sonra 31 Mart yerel seçimlerine bir ittifak olmadan, kendi belediye başkanı adaylarımızla girecek şekilde hazırlanıyoruz. İki genel başkan yardımcımız il il, ilçe ilçe şu anda bütün Türkiye'yi dolaşıyor. Bütün çalışmalarımız tek başına seçime girecekmişiz şeklinde. Bütün konsantrasyonumuz 31 Mart seçimlerinde en iyi sonucu alabilecek yolları bulmak üzerine.

"KİMSENİN AYAĞINA GİTMEYECEĞİZ"

Öte yandan CHP'nin "yanında, gölgesinde, destekçisi" konumunda olmaktan rahatsızlık duyan İYİ Partili kurmaylar, "Kimsenin kapısını çalmayacağız, kimsenin ayağına gitmeyeceğiz, kimseye ittifak teklifi yapmayacağız. Türkiye'nin menfaati neyi gerektiriyorsa ona uygun adımlar atacağız" diyerek müstakil seçim vurgusu yaptı.